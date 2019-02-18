Коновалов: три промаха Логинова были на десять часов — это его ошибка

Тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов подвёл итоги смешанной эстафеты 2х6 + 2х7,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

Сборная России в составе Александра Поварницына, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Маргариты Васильевой показала седьмой результат. Победу в эстафете одержала команда Франции.

«Промахи Поварницына на первой лёжке — это невнимательность с его стороны на изменение по ветру. Два промаха, но потом доработал и с семи патронов закрыл. Но это не его стрельба, он может лучше.

Логинов сказал, что в какой-то мере рисковал при стрельбе стоя, но риск был оправданный. Но все три промаха были на десять часов — это его ошибка.

Надо отдать должное Куклиной. Она отработала и отдала всё, что смогла в гонке. Сильной её стороной как правило является стрельба. Со стрельбой она справилась, взяла лишь один дополнительный патрон. Её в целом не хватило на финишный круг. Я удовлетворен стрельбой девочек. Справились очень даже хорошо», — сказал Коновалов в эфире «Матч ТВ».