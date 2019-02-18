Медленный ход сборной России – в обзоре смешанной эстафеты на этапе КМ в США

Представляем видеообзор смешанной эстафеты на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Её победителем стала сборная Франции. Вторая — Германия, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.

Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место. Россияне использовали 7 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. По одному Куклина и Васильева, два использовал Поварницын и три — Логинов.

Лидеры из Франции, опередившие россиян на 2.41,3 минуты использовали 3 дополнительных патрона, а сборная Норвегии, занявшая третье место, даже забежала на два штрафных круга. Ходом россияне отстали от норвежцев более чем на три минуты.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км

1. Франция – 1:03.51,4 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона).

2. Германия – отставание 13,5 (0+6).

3. Норвегия – + 1.02,2 (2+11).

4. Швейцария — + 1.31,2 (1+6).

5. Швеция — + 1.59,7 (0+5).

6. Чехия — + 2.12,9 (0+8).

7. Россия – + 2.41,3 (0+7).