Фийон-Майе: мы с Лессером играли за одну команду, убегая от соперников

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился впечатлениями от победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. В составе сборной Франции также выступали Симон Детьё, Селия Эмонье и Анаис Шевалье.

«Отличная неделя для меня. Сегодня вдвойне приятно разделить победу с товарищами по команде! Я уверенно чувствовал себя на трассе, хорошо прошёл второй круг, а на последнем бежал с Эриком и, хотя мы выступаем за разные страны, сегодня мы с ним играли за одну команду, убегая от соперников», — приводит слова Фийона-Майе Biathlon.com.ua.

Вторыми стали немцы, третьими — норвежцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.