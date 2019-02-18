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Фийон-Майе: мы с Лессером играли за одну команду, убегая от соперников

Фийон-Майе: мы с Лессером играли за одну команду, убегая от соперников
Другие / Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился впечатлениями от победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. В составе сборной Франции также выступали Симон Детьё, Селия Эмонье и Анаис Шевалье.

«Отличная неделя для меня. Сегодня вдвойне приятно разделить победу с товарищами по команде! Я уверенно чувствовал себя на трассе, хорошо прошёл второй круг, а на последнем бежал с Эриком и, хотя мы выступаем за разные страны, сегодня мы с ним играли за одну команду, убегая от соперников», — приводит слова Фийона-Майе Biathlon.com.ua.

Вторыми стали немцы, третьими — норвежцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.

Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону
Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должен быть. Пусть – мы всё равно верим. Да?
Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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