Детьё: теперь нужно успеть восстановиться к чемпионату мира по биатлону

Французский биатлонист Симон Детьё поделился впечатлениями от победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. В составе сборной Франции также выступали Кентен Фийон-Майе, Селия Эмонье и Анаис Шевалье.



«Здорово было бежать вместе с Селией эту гонку, впервые мы вместе на пьедестале. Рад, что удалось закончить этот этап на высокой ноте. Я немного устал и теперь нужно успеть восстановиться к чемпионату мира», — приводит слова Детьё Biathlon.com.ua.



Вторыми стали немцы, третьими — норвежцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.