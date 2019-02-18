Эмонье: все знают, что я здесь самый плохой стрелок

Французская биатлонистка Селия Эмонье прокомментировала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. В составе сборной Франции также выступали Кентен Фийон-Майе, Симон Детьё и Анаис Шевалье.
«Три дополнительных патрона? Нет, я же использовала только два! А, на всю команду… Да все знают, что я здесь самый плохой стрелок! Три дополнительных патрона на команду — это замечательный результат, очень рада», — приводит слова Эмонье Biathlon.com.ua.
Вторыми стали немцы, третьими — норвежцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.
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Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону
Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должен быть. Пусть – мы всё равно верим. Да?