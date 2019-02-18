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Лессер: на спусках Фийон-Майе подталкивал меня за палку

Лессер: на спусках Фийон-Майе подталкивал меня за палку
Другие / Биатлон

Немецкий биатлонист Эрик Лессер поделился впечатлениями от выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Сборная Германии в составе Эрика Лессера, Бенедикта Долля, Франциски Хильдебранд и Ванессы Хинц заняла второе место.

«Сегодня я чувствовал себя намного лучше, чем в спринте и пасьюте. Хорошо, что на втором круге я бежал с Ветле и Кентеном. Уже после гонки узнал от тренера, что мне очень повезло — прошло много габаритов!

Мы с Кентеном хорошо поработали на последнем круге — я бежал впереди, а на спусках он подталкивал меня за палку, и мы вместе держали скорость. Приятно, когда можно поработать с кем-то в команде чтобы нарастить преимущество над норвежцами, ведь Йоханнес уже поджидал, когда сможет всех обогнать», — приводит слова Лессера Biathlon.com.ua.

Победу в смешанной эстафете одержали французы, третьими стали норвежцы.

Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону
Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должен быть. Пусть – мы всё равно верим. Да?
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