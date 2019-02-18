Логинов: Бё мажет 4 раза и всё равно борется за золото, не понимаю почему

Российский биатлонист Александр Логинов оценил выступление на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и рассказал о настрое на чемпионат Европы в Беларуси.

«Были определённые задачи на этот этап. Мы ведь тренируемся 9 месяцев в году, чтобы выступать, и лично мне нужна соревновательная практика, хотелось помочь команде. В спринте было тяжело, после трёх кругов особенно это почувствовал, не могу сказать, с чем связан провал. Сейчас думаю лишь о том, чтобы восстановиться и побороться за концовку сезона.

Йоханнес Бё? Он мажет четыре раза и всё равно борется за золото, не понимаю почему.



Планирую ехать на чемпионат Европы, есть время, чтобы восстановиться. Пока не могу сказать, сколько гонок побегу, но будем ставить самые высокие задачи", — цитирует Логинова сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира Логинов занимает второе место.