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Чепиков — о Гараничеве: ошибки бывают, я на ЧМ вообще убежал не на тот круг

Чепиков — о Гараничеве: ошибки бывают, я на ЧМ вообще убежал не на тот круг
Другие / Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал ситуацию с биатлонистом Евгением Гараничевым, который не успел выйти на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Ситуация прояснилась — Евгений сам признался, что он просто ошибся, перепутал время старта, где-то был, может, на разминке. Человеческий фактор, оплошность, но, конечно, не хотелось бы, чтобы такое повторялось. Он этим поставил под вопрос своё выступление в масс-старте на чемпионате мира. Но ошибки иногда бывают, я и сам один раз на чемпионате мира в Лахти убежал вообще не на тот круг. Иногда это случается. С каждым бывают какие-то неприятности, мы же не знаем всех субъективных факторов. Я надеюсь, его не накажут.

Основная сборная, за исключением Логинова и Гараничева, готовилась к чемпионату Европы целенаправленно, поэтому мы надеемся, что команда подзарядила аккумуляторы. Это проверочный, в чём-то разгоняющий старт перед чемпионатом мира, чтобы ещё раз попробовать силы, почувствовать скорость, чтобы уже на чемпионат мира выйти в полной боевой готовности. Медали чемпионата Европы тоже достаточно веские, тем более соревнования проходят в Минске, где очень много болельщиков, где любят биатлон.

Участвовать будут те, кто готовился к чемпионату Европы, по Гараничеву и Логинову — ситуация будет зависеть от состояния, может, какой-то период дадим отдохнуть, у них было много стартов, североамериканские этапы Кубка мира, акклиматизация. Может быть, выборочно будут участвовать в стартах. Основной старт — это чемпионат мира, и тут всё будет зависеть от индивидуальных особенностей организма, как человек подходит к определённым стартам", — цитирует Чепикова ТАСС.

Чемпионат Европы по биатлону стартует 20 февраля.

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