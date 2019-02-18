Хильдебранд: Хинц переживала, но справилась с гонкой на пятёрку

Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд поделилась впечатлениями от выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Сборная Германии в составе Эрика Лессера, Бенедикта Долля, Франциски Хильдебранд и Ванессы Хинц заняла второе место.

«Конечно, я очень рада второму месту! Мы все хорошо провели свои этапы, особенно Ванесса в конце! Она не ожидала, что будет бежать сегодня, и переживала, но справилась с гонкой на пятёрку», — приводит слова Хильдебранд Biathlon.com.ua.

Победу в эстафете одержала сборная Франции, третий результат продемонстрировали норвежцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.