Бьорндален: Чепиков был царём и богом мирового биатлона для меня

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, какие из своих побед он считает особенными.

«Моя параллельная карьера лыжника никогда не сводилась к задаче что-то выиграть, была скорее частью подготовки. Но нужно понимать, что в те годы представлял собой норвежский биатлон. Даже в 1993-м, когда я начал выступать в Кубке мира, популярность нашего вида спорта не составляла и половины от лыжной. Царём и богом мирового биатлона для меня тогда был Сергей Чепиков, но большая часть норвежских болельщиков, уверен, вообще не подозревала о его существовании.



Я воспринимал всё это как вопиющую несправедливость, поэтому желание доказать, что биатлонисты способны бегать ничуть не хуже, чем умеют лыжники, стала для меня навязчивой идеей. В 2006-м я выиграл 50-километровый лыжный марафон в Елливаре с преимуществом в 24 секунды, и чувствовал, что могу легко пройти с той же скоростью ещё километров пять. Притом что у меня восемь золотых олимпийских медалей, далеко не все они стоят выше той лыжной победы. И если вы попросите расположить все награды по ранжиру… То я бы поставил на первые два места победы в спринте в Нагано и Сочи, а на третье — тот самый марафон в Елливаре. Та победа изменила всё: отношение болельщиков, отношение спонсоров. Да и мои собственные представления о том, на что я способен. И всё это произошло в один день», — цитирует Бьорндалена «Р-Спорт».

Сегодня, 18 февраля, Бьорндален примет участие в «Гонке легенд» в Раубичах.

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