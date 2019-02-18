Прокунин: на следующей неделе врачи дадут заключение о состояниии Пидгрушной

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин рассказал о формировании состава на чемпионат Европы, который стартует в Раубичах 20 февраля, и на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).

«В индивидуальной гонке выступят Валя и Вита Семеренко, Настя Меркушина, Ольга Абрамова, Юлия Журавок и Надежда Белкина. Ну а по эстафетам уже будем принимать решение, исходя из состояния девушек непосредственно на чемпионате Европы.



Если заглянуть ещё немного вперёд — на состав команды на чемпионат мира, то в первую очередь мы ждём информацию по Лене Пидгрушной. На следующей неделе врачи обещают дать заключение о её состоянии, и уже после этого будем понимать, сколько человек у нас будет на тренировочном мини-сборе непосредственно перед чемпионатом мира. Пока можно определённо говорить о Вите и Вале Семеренко, Анастасии Меркушиной и Юлии Джиме. Поскольку заявка на чемпионат мира — шесть участниц, то кандидатуры на оставшиеся два места мы рассмотрим уже в Раубичах и Отепя», — цитирует Прокунина Biathlon.com.ua.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта.