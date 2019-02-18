Куклина: в Канаде я оглохла на два уха

Российская биатлонистка Лариса Куклина после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити оценила своё состояние. Сборная России заняла седьмое место. Ранее Куклина пропустила спринт и гонку преследования из-за проблем со здоровьем.

«Я хотела стартовать в спринте, но доктора и тренеры не разрешили. В день гонки я закончила пить антибиотики.

В Канаде я оглохла на два уха. Такой отит был, что не слышала ничего. Не говоря о гайморовых пазухах и горле. Восстанавливаюсь. Сейчас можно сказать, снова опустилась на ноль», – сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

За сборную России в смешанной эстафете также выступали Александр Поварницын, Александр Логинов и Маргарита Васильева. Победу одержали французы.