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Куклина: в Канаде я оглохла на два уха

Фото: РИА Новости
Куклина: в Канаде я оглохла на два уха
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити оценила своё состояние. Сборная России заняла седьмое место. Ранее Куклина пропустила спринт и гонку преследования из-за проблем со здоровьем.

«Я хотела стартовать в спринте, но доктора и тренеры не разрешили. В день гонки я закончила пить антибиотики.

В Канаде я оглохла на два уха. Такой отит был, что не слышала ничего. Не говоря о гайморовых пазухах и горле. Восстанавливаюсь. Сейчас можно сказать, снова опустилась на ноль», – сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

За сборную России в смешанной эстафете также выступали Александр Поварницын, Александр Логинов и Маргарита Васильева. Победу одержали французы.

Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону
Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должен быть. Пусть – мы всё равно верим. Да?
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