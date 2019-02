Губерниев: во время интервью я назвал Васнецову Валерой. Она съёмку остановила

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» прокомментировал скандальный пост биатлонистки Валерии Васнецовой в «Инстаграме».

Перед стартом этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити спортсменка написала: «Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня!!! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов, и «искренне» вас поддерживать. You are welcome, my friends!» Позднее Валерия удалила свою страницу.

«Что касается известного поста Валерии Васнецовой в социальной сети, думаю, что это было сказано на эмоциях. С одной стороны, чувствуется твёрдый характер Валерии. С другой стороны, мы понимаем, что если ты занимаешься спортом, то должен быть готов к тому, что являешься публичной фигурой. И в случае плохого результата удар надо держать. Нужно быть толстокожим. Этой толстокожести я и желаю Валерии Васнецовой.



Я брал у неё интервью и, оговорившись, назвал её Валерой. Она остановила съёмку и сказала: вы знаете, Валера – это мужское имя, а меня зовут Валерия. Я подумал: господи, какая молодец! Вот он, стержень, а не в том, что вы пробегите гонку вместо меня. По молодости делаются такие заявления. Спортсмен сам выбирает себе работу. Если ты ездишь из Калуги или Твери на работу в Москву, тебе, наверное, потруднее живётся, чем спортсмену профессиональной команды. Ей-богу. Я уже не говорю про тех, кто ракеты в космос запускает, про врачей, которые делают сложные операции. Нашим спортсменам грех жаловаться», — написал Губерниев.