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Гараничев не выступит на чемпионате Европы по биатлону, его заменит Сучилов

Гараничев не выступит на чемпионате Европы по биатлону, его заменит Сучилов
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Евгений Гараничев не выступит на чемпионате Европы, который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 20 по 24 февраля, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

«По рекомендации врачей заявленный ранее на чемпионат Европы Евгений Гараничев не выступит на соревнованиях. Его заменит Семён Сучилов», — говорится в сообщении.

В заявку мужской сборной России также вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков.

В женскую команду включены Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.

В рамках чемпионата Европы пройдут смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.

Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Раубичах
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