На участие в чемпионате России по сквошу поступило рекордное количество заявок

С 22 по 24 февраля в Москве пройдёт чемпионат России по сквошу. На участие в турнире поступило рекордное количество заявок — более 100. В Москву прибудут спортсмены из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды. Перми, Новосибирска и Красноярска.

Предстоящий чемпионат станет ключевым этапом формирования состава сборной России на командный чемпионат Европы, который состоится в Португалии в апреле. На корты сквош-клуба «Москва», в частности, выйдут действующие чемпионы России Роман Фетисов (Санкт-Петербург) и Екатерина Марусан (Москва), многократный чемпион страны Алексей Северинов, чемпион Москвы Константин Кострыкин.

Победителю и серебряному призёру чемпионата России будет присуждено звание мастера спорта.

22 февраля игры стартуют в 19:00. 23 и 24 февраля — в 11:00.