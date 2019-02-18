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Стал известен состав женской сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Стал известен состав женской сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону
Другие / Биатлон

Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав женской команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает NRK.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Состав женской сборной Норвегии

Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Сюннёве Сулемдаль, Текла Брун-Ли.

Ранее стало известно, что в заявку мужской команды Норвегии попали лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё, а также Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд.

Соревнования в Эстерсунде откроются смешанной эстафетой. Затем состоятся спринтерские гонки, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

Оглашён состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону
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