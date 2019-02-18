Васильев: ожидания от сборной России на ЧМ по биатлону? Я остаюсь пессимистом

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги североамериканских этапов Кубка мира по биатлону, а также оценил перспективы российских биатлонистов на чемпионате мира.

«Сложно сказать насчёт положительных моментов, отдельные элементы были, конечно – Кайшева на ноль стрельнула, ещё у кого-то получалось стрелять, девчонки в воскресенье в эстафете хорошо стреляли. Но общий фон отрицательный. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Надо бы тренеров послушать, с чем это связано, у меня нет понимания. Ситуация не очень хорошая, мягко говоря.

Конечно, акклиматизация влияет, можно что угодно говорить. Но на других же она точно так же сказывается. И другие команды каким-то образом адаптировались и не испытывали особых проблем. У нас же ход был откровенно слабым.

К чему готовиться на чемпионате мира? Отдельные всплески-то будут, но насчёт системного хорошего выступления… Я в этом смысле остаюсь пессимистом», – цитирует Васильева «Спорт-экспресс».