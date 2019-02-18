Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Васильев: ожидания от сборной России на ЧМ по биатлону? Я остаюсь пессимистом

Васильев: ожидания от сборной России на ЧМ по биатлону? Я остаюсь пессимистом
Другие / Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги североамериканских этапов Кубка мира по биатлону, а также оценил перспективы российских биатлонистов на чемпионате мира.

«Сложно сказать насчёт положительных моментов, отдельные элементы были, конечно – Кайшева на ноль стрельнула, ещё у кого-то получалось стрелять, девчонки в воскресенье в эстафете хорошо стреляли. Но общий фон отрицательный. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Надо бы тренеров послушать, с чем это связано, у меня нет понимания. Ситуация не очень хорошая, мягко говоря.

Конечно, акклиматизация влияет, можно что угодно говорить. Но на других же она точно так же сказывается. И другие команды каким-то образом адаптировались и не испытывали особых проблем. У нас же ход был откровенно слабым.

К чему готовиться на чемпионате мира? Отдельные всплески-то будут, но насчёт системного хорошего выступления… Я в этом смысле остаюсь пессимистом», – цитирует Васильева «Спорт-экспресс».

Это разве биатлон! Россия вообще не готова, что же будет на чемпионате мира?
Если будет всё так, как и на этапе Кубка мира в США — лучше на чемпионат мира вообще не ездить. Эстафеты и вовсе разочаровали — так нельзя.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент