Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева поспорит с Медведевой в финале Кубка России за путёвку на ЧМ

Туктамышева поспорит с Медведевой в финале Кубка России за путёвку на ЧМ
Другие / Фигурное катание

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева заявлена на финал Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт 18-22 февраля в Великом Новгороде. Списки участников опубликованы на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Соперницами Туктамышевой в борьбе за путёвку на чемпионат мира в Сайтаме (Япония) станут двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, Станислава Константинова, Алёна Леонова и Серафима Саханович. Всего на старт женских соревнований выйдут 12 фигуристок.

В мужской заявке среди 13 участников присутствуют Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин. В числе восьми танцевальных дуэтов Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Бетина Попова/Сергей Мозгов.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент