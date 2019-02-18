Туктамышева поспорит с Медведевой в финале Кубка России за путёвку на ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева заявлена на финал Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт 18-22 февраля в Великом Новгороде. Списки участников опубликованы на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Соперницами Туктамышевой в борьбе за путёвку на чемпионат мира в Сайтаме (Япония) станут двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, Станислава Константинова, Алёна Леонова и Серафима Саханович. Всего на старт женских соревнований выйдут 12 фигуристок.

В мужской заявке среди 13 участников присутствуют Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин. В числе восьми танцевальных дуэтов Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Бетина Попова/Сергей Мозгов.