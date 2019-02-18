Фристайлистка Комиссарова отсудила у клиники доктора Блюма лишь 60 тысяч рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Марии Чаадаевой, в девичестве Комиссаровой, к ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» о взыскании убытков и компенсации морального вреда, сообщают «Невские новости». Суд постановил взыскать с ответчика 60 тыс. рублей: 40 тыс. рублей морального вреда и 20 тыс. рублей штрафа. В остальной части иска отказано.

Фристайлистка Комиссарова, получившая перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, требовала с испанской клиники доктора Блюма, где она проходила реабилитацию, 51 млн рублей за то, что её в результате оказанного лечения не поставили на ноги, и компенсацию морального ущерба в размере 5 млн рублей.