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Мизинов и Лашманова выиграли командный ЧР по спортивной ходьбе

Мизинов и Лашманова выиграли командный ЧР по спортивной ходьбе
Другие / Лёгкая атлетика

Стали известны победители и призёры командного чемпионата России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

В соревнованиях мужчин победу одержал бронзовый призёр чемпионата Европы—2018 в Берлине Василий Мизинов. Вторым в финишном створе был серебряный призёр чемпионата мира—2017 Сергей Широбоков, который отстал от чемпиона на 10 секунд. Замкнул тройку призёров Алексей Кудашкин.

Как и в прошлом году, командный чемпионат России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км у женщин выиграла чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Лашманова. Второй финишировала Эльвира Хасанова. Третьей на финише была Надежда Сергеева.

Спортивная ходьба. Командный чемпионат России. Сочи
Мужчины

1. Василий Мизинов — 1:18.32.
2. Сергей Широбоков — 1:18.42.
3. Алексей Кудашкин — 1:20.46.

Женщины

1. Елена Лашманова — 1:24.31.
2. Эльвира Хасанова — 1:28.30.
3. Надежда Сергеева — 1:29.23.

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