Биатлонистка Пидгрушная досрочно завершила сезон из-за проблем с сердцем

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная вынуждена досрочно завершить выступления в сезоне-2018/19.

Такое решение спортсменка приняла на основании результатов комплексного медицинского обследования, проведённого в Киеве на прошлой неделе. Врачи диагностировали у Пидгрушной острую стадию миокардита – воспаление сердечной мышцы.

У украинки проблемы со здоровьем возникли после перенесённого заболевания в январе 2019 года. Пидгрушная провела три гонки, но её самочувствие ухудшилось, и биатлонистку отправили на дополнительное обследование. УЗИ и МРТ подтвердили диагноз, исключающий продолжение выступлений в нынешнем сезоне, информирует Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Пидгрушная на данный момент занимает 36-е место.