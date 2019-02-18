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Драчёв занял седьмое место в масс-старте в «Гонке легенд» в Раубичах

Драчёв занял седьмое место в масс-старте в «Гонке легенд» в Раубичах
Другие / Биатлон

В масс-стартах в «Гонке легенд биатлона», которая проходит в Раубичах (Беларусь), у женщин победу одержала белорусска Надежда Скардино. У мужчин лучший результат показал Андрей Дериземля с Украины.

В мужской гонке второе место занял представитель Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв финишировал седьмым.

«Гонка легенд». Раубичи, Беларусь
Масс-старты

Женщины

1. Надежда Скардино (Беларусь) – 5.55,5 (0).
2. Анна Богалий (Россия) +42,0 (1).
3. Симоне Хаусвальд (Германия) +42,4 (1).
4. Елена Зубрилова (Беларусь) +52,8 (0).
5. Елена Петрова (Украина) +59,5 (1).
6. Екатерина Дафовска (Болгария) +1.09,4 (2).
7. Карин Оберхофер (Италия) +1.12,3 (4).
8. Коринн Ниогре (Франция) +1.46,5 (4).
9. Флоранс Баверель (Франция) +1.53,5 (6).
Дарья Домрачева (Беларусь) – не стартовала.

Мужчины

1. Андрей Дериземля (Украина) – 5.29,4 (1).
2. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +18,9 (3).
3. Сергей Новиков (Беларусь) +22,2 (1).
4. Халвард Ханеволд (Норвегия) +43,5 (2).
5. Венсан Дефран (Франция) +44,2 (2).
6. Ларс Бергер (Норвегия) +52,2 (3).
7. Владимир Драчёв (Россия) +1.03,4 (3).
8. Фруде Андресен (Норвегия) +1.12,9 (5).
9. Александр Попов (Беларусь) +1.24,6 (2).
10. Сергей Чепиков (Россия) +2.03,2 (4).

Драчёв является двукратным призёром Олимпийских игр, четырёхкратным чемпионом мира.

Драчёв примет участие в «Гонке легенд»
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