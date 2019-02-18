«СКИФ» вышел на 4-е место в гандбольной Суперлиге, обыграв УГНТУ-ВНЗМ

Состоялись два матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.

«Пермские медведи» и «СГАУ-Саратов» не выявили победителя, сыграв вничью – 30:30. У хозяев 7 раз отличился Алексей Шиндин, 6 мячей забил Юрий Орлов. У гостей самыми результативными стали Владислав Размаев и Артём Пономарёв, на счету которых по 9 мячей.

Краснодарский «СКИФ» на своей площадке обыграл УГНТУ-ВНЗМ из Уфы со счётом 25:23. В составе победителей по 5 мячей забили Илья Белевцов и Денис Афонин. У гостей 6 раз отличился Сергей Косенков.

«СКИФ» с 9 победами в 14 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице Суперлиги. «СГАУ-Саратов» — на пятой позиции, «Пермские медведи» занимают седьмое место, а УГНТУ-ВНЗМ – 12-е.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Пермские медведи» — «СГАУ-Саратов» — 30:30 (16:16).

«СКИФ» (Краснодар) – УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) – 25:23 (15:10).