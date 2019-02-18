Кугаевский — об опоздании Гараничева: Евгений не знает английского языка

Личный тренер Евгения Гараничева и председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский считает, что его подопечный опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в США из-за незнания английского языка.

«Евгений не знает английского языка. Он неправильно понял судью-информатора. Вот и всё. Из-за финансовых трудностей был очень ограниченный круг людей, которые поехали в Северную Америку. Там была острая нехватка тренеров, сервисёров, обслуживающего персонала.

Последняя информация о состоянии здоровья Евгения? Он надышался в Канаде. Процесс вяло протекал. Обострился только в последний день. Без температуры. Но вы же понимаете, как может заложить горло после гонок на морозе в 20 с лишним градусов.

В Солт-Лейк-Сити было тепло. Он почувствовал в дороге небольшое першение. Врачи не рекомендовали никаких препаратов. Только полоскания, и все. Гараничев так и делал, но получилось, что голос совсем просел. Спортсмены же сейчас не принимают никаких препаратов. Боятся. Лечатся народными средствами. По крайней мере, российские спортсмены.

На четыре дня Евгений прилетает домой, в Тюмень, потом уезжает на сбор вместе с командой. Как и положено. Там он будет готовиться к чемпионату мира», — приводит слова Кугаевского «Спорт день за днём».