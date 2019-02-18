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Скардино: в Раубичах отличный праздник, поддержка зрителей помогла победить

Скардино: в Раубичах отличный праздник, поддержка зрителей помогла победить
Другие / Биатлон

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино поделилась впечатлениями от победы в масс-старте в Гонке легенд, которая прошла в Раубичах (Беларусь).

«Отличная поддержка зрителей помогла хорошо справиться в забеге. Старалась порадовать зрителей и рада, что удалось пересечь финишную ленту первой. В Раубичах отличный праздник, который показывает, насколько любят этот вид спорта в Беларуси. Сегодня состоялась встреча с юными биатлонистами. Ребята стремились задать вопрос своему кумиру, старались опередить друг друга. Считаю, для подрастающего поколения биатлонистов общение со звёздами мирового спорта — хороший стимул работать больше, чтобы повторить, а может, и превзойти их успех. В моё время таких мероприятий не было, а теперь создаются шикарные условия для будущих чемпионов», — цитирует Скардино «БелТА».

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Источник: БелТА Сообщить об ошибке
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