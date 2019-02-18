Чемпион Игр-1960 в прыжках с шестом Дон Брэгг скончался в возрасте 83 лет

Олимпийский чемпион Игр 1960 года по прыжкам с шестом, американец Дон Брэгг, скончался в возрасте 83 лет. Последние годы Брэгг жил в Северной Калифорнии и боролся с деменцией, сообщает Around the Rings.

Брэгг по прозвищу «Тарзан» известен как невероятно талантливый прыгун с шестом, сильнейший из тех, кто использовал алюминиевые шесты. Известность он получил уже после прыжка на 4,70 м, а его мировой рекорд, установленный в преддверии Олимпиады 1960 года, составляет 4,80.

Прозвище «Тарзан» Брэгг получил за свои выдающиеся физические данные – рост 190 см и вес 90 кг, а также победный клич Тарзана. Брэгг мечтал сыграть роль Тарзана в кино, но этому не суждено было сбыться.

Также Брэгг был также актёром, автором, поэтом и мотивационным спикером. Он был владельцем оздоровительного клуба и работал губернаторском офисе в Нью-Джерси в качестве консультанта по молодёжному отдыху.