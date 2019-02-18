Загорски и Гурейро лидируют после ритмического танца в Финале Кубка России

Участники Олимпийских игр 2018 года Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро захватили лидерство после ритмического танца в финале Кубка России по фигурному катанию, который стартовал в Великом Новгороде.

Загорски и Гурейро получили за танго 77,53 балла. Второе место, отставая на 5 баллов, занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов. Замыкают тройку лидеров Аннабель Морозова и Андрей Багин.

Произвольный танец фигуристы исполнят 19 февраля. Финал Кубка России завершится 22 февраля соревнованиями мужчин и женщин в произвольной программе.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва) – 77,53.

2. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Москва) – 72,33.

3. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Москва) – 69,06.