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Эдер: возвращение Домрачевой? Один процент вероятности всегда существует

Эдер: возвращение Домрачевой? Один процент вероятности всегда существует
Другие / Биатлон

Бывший тренер сборной Беларуси по биатлону Альфред Эдер оценил шансы четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой вернуться в большой спорт.

«В Рождественской гонке мы все видели, в какой хорошей форме Домрачева. Она превзошла по скорости всех действующих спортсменок! Впрочем, это неудивительно, ведь Даша регулярно стоит на лыжах и не бросает тренировки.

Сейчас не стану ничего говорить о её возвращении. Один процент вероятности всегда существует. Сложно загадывать, что произойдёт завтра или в следующем сезоне. Как сказал ранее, Дарья действительно в отличной форме. Отвечу так: возвращение точно не было бы лёгким. У неё ребёнок, и он требует внимания. С другой стороны, дочка — это ведь прекрасная мотивация", — цитирует Эдера Sport.tut.by.

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