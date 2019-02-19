Писеев: Медведева настроена на борьбу, и хочется пожелать ей только удачи

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев уверен, что при качественном прокате в Финале Кубка России двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву необходимо включить в состав национальной команды на чемпионат мира.

«Если Евгения Медведева уверенно выступит в Кубке — у меня нет сомнений, что её нужно посылать на чемпионат мира. Тут не стоит вспоминать какие-то её неудачи на предыдущих соревнованиях. Она очень много работает, чтобы всё это преодолеть. Медведева уже доказала, что является спортсменкой мирового уровня. Не надо говорить о том, что у неё было. Давайте говорить о том, что будет. Она настроена на борьбу, и хочется пожелать ей только удачи», — приводят слова Писеева «Известия».