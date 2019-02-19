Казакова: есть вопросы по Алиеву, так как он не выступал на ЧЕ

Олимпийская чемпионка в парном катании Оксана Казакова считает, что Федерация фигурного катания на коньках рассматривает только одну замену в составе мужской сборной России на чемпионат мира, и на это место претендует Дмитрий Алиев, который выступит в Финале Кубка России в Великом Новгороде.

«Решение, кто поедет на чемпионат мира, принимает федерация фигурного катания. Михаил Коляда на некоторых стартах показал себя неплохо. Однако есть вопросы по Дмитрию Алиеву, так как он не выступал на чемпионате Европы, поэтому этот фигурист будет участвовать в финале Кубка России. На чемпионат мира посылают лучших, чтобы выступить как можно лучше и получить квоты на следующий год», — приводит слова Казаковой «Спорт день за днем».

На чемпионате Европы в Минске успешно выступил только Александр Самарин, ставший серебряным призёром. Бронзовый медалист чемпионата мира – 2018 Михаил Коляда был пятым, а чемпион России Максим Ковтун – 14-м.