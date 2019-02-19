Привалов: не раздувайте историю с Гараничевым. Ничего особенного не произошло

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов прокомментировал ситуацию с биатлонистом Евгением Гараничевым, который не успел выйти на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Не надо раздувать эту историю с опозданием на пасьют — ничего особенного не произошло. Может быть, сам Гараничев решил, что не надо выходить на этот старт, оценив своё состояние. Зачем делать из этого какую-то проблему? И не нужно выносить сор из избы — не получилось выступить в США, может быть, это поможет в перспективе.

Смущает то, что наши спортсмены очень тяжело шли по трассе в Штатах. Да и стрельба оставляет желать лучшего. Видимо, ребята не до конца акклиматизировались, а тренеры всё-таки рассчитывают подвести наших основных представителей к пику формы до чемпионата мира. Думаю, это возможно. Тем более последние неудачи могут, как ни странно, быть полезны в психологическом плане. Мы увидели свои недостатки и можем их исправить, со спокойной душой поехав в Швецию, где от нас не ждут успехов. Тогда как, к примеру, идущему первым в Кубке мира Йоханессу Бё морально очень непросто нести бремя лидерства. В США это было заметно по неуверенной стрельбе норвежца", — цитируют Привалова «Известия».

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