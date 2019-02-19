Васильев: я бы поставил Логинова на одну гонку ЧЕ. Он уже хорошо набегался

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал включение Александра Логинова в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы, который стартует в Раубичах (Беларусь) завтра, 20 февраля.

«У Логинова не было никаких проблем со здоровьем. Просто акклиматизация в Северной Америке достаточно сложная. Есть тренеры, они знают, как правильно подготовить спортсмена к главному старту – чемпионату мира. Я не могу судить, насколько правильно или неправильно его включение в список участников. Но, конечно, он сейчас будет акклиматизироваться к европейскому времени. Как это отразится на здоровье? Не знаю. Будет очень непросто.



Я вообще дал бы ему только одну гонку. Он уже хорошо набегался. Но надо участвовать индивидуальность организма. Каждый спортсмен его хорошо знает. Он бегает и готовится так, как нужно. Возможно, для Логинова больше стартов наоборот хорошо. Некоторым наоборот нужно перед большим стартом пауза.



Здесь важно понимать, в каком самочувствии находятся спортсмены. В США поехал преимущественно второй состав. Основные сидели в Европе и готовились к чемпионату мира. Поэтому тем, кто сидел в Европе, нужна встряска. Для этого нужен турнир в Беларуси. Чтобы на чемпионате мира чувствовать себя уверенно», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.