Мозер: оставьте Медведеву в покое, она фанатка

Тренер Нина Мозер рассказала, как однажды её поразила фигуристка Евгения Медведева. Двукратный призёр Олимпийских игр примет участие в финале Кубка России, который стартовал 18 февраля в Великом Новгороде.

«Алёна Косторная мне очень нравится, за ней я готова наблюдать не единожды. Так же когда-то мне понравилась Женя Медведева. Сочи. Чемпионат России. Интересное платье. Милая девочка. Хорошо крутится в воздухе. Сочетание её внешних данных и конька мне импонировало. Проходит год, мы на международных соревнованиях в Братиславе. Звонит руководитель команды и просит зайти за суточными. Вхожу в номер и слышу голос взрослой женщины, которая серьёзно и рассудительно говорит. Поворачиваю голову и вижу Медведеву. В тот момент она меня впервые просто поразила. В таком маленьком тельце такая взрослая интонация. Меня поразили её глаза.

И когда я вижу её текущие проблемы, то понимаю, что это естественное взросление, которое ей надо пережить. Хватит сил этой девчонке — выстоит. Через такие барьеры переступали абсолютно все — и Маша Бутырская, и Ира Слуцкая. Конечно, Женю много лет носили на руках, она была звездой, выигрывала всё подряд играючи, и все трубили об этом. Затем физиологические процессы совпали с уходом от тренера, и теперь она бежит как наперегонки. А вообще — оставьте её в покое, она фанатка, которая придёт туда, куда захочет", — цитирует Мозер «Р-Спорт».