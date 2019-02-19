Драчёв: Логинов на ЧЕ побежит спринт и, может, преследование. Но не эстафету

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о ближайших планах сборной России. 20 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону.



«Команда, которая выехала с американских этапов, практически полностью разъезжается по домам, остаётся только несколько человек. Логинов едет на чемпионат Европы, отдыхает и побежит последние гонки — спринт и преследование, возможно. Но не эстафету.



Основной состав команды, который готовился в Италии, приезжает в Минск и будет здесь уже бежать всю программу. Примерно они же (может быть, одного человека заменим) поедут на последний сбор в Санкт-Петербурге. А пятого числа все улетят в Стокгольм.



Команда на чемпионат мира практически сформирована, мы из той команды, которая выступала на североамериканских этапах, возьмём по два человека. Остальные поедут дальше на кубок IBU и дальнейшие старты — Кубки России и так далее», — сказал Драчёв в интервью Kalashnikov Media.

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