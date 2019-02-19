Заседание рабочей группы по восстановлению СБР пройдёт в Тюмени в конце марта

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов по восстановлению статуса Союза биатлонистов России перенесено на конец марта в Тюмень. Ранее сообщалось, что оно состоится в феврале в Москве.



«Очередное заседание рабочей группы по СБР было первоначально запланировано на сегодня. Однако из-за отсутствия возможности у одного из иностранных членов этой комиссии приехать в Россию, было принято решение перенести заседание на конец марта в Тюмень. Тогда же РУСАДА планирует провести для биатлонистов большой антидопинговый семинар, который значится в дорожной карте восстановления статуса Союза биатлонистов России», — цитирует Пахноцкую ТАСС.



СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за допинговых нарушений. В середине декабря IBU представил список требований, которые должны быть выполнены для восстановления СБР. Одним из критериев являлось соответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА. 22 января исполком ВАДА сохранил статус соответствия РУСАДА.

Заседание рабочей группы по восстановлению СБР пройдёт в Москве в конце февраля