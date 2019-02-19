Цибульский: белорусы на ЧЕ поболеют за биатлонистов РФ не меньше, чем за своих

Президент Федерации биатлона Беларуси Андриан Цибульский сообщил, что представители Международного союза биатлонистов были удивлены большим интересом к биатлону в стране. Завтра, 20 февраля, в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону.



«Гонка легенд» собрала большое число болельщиков, не все желающие смогли попасть, на соревнованиях чемпионата Европы ожидаем ещё больше зрителей. Иностранцы и гости из IBU удивлены таким большим интересом к биатлону в Беларуси. Общались с первым вице-президентом IBU Иржи Гамзой и вице-президентом организации Клаусом Лайстнером, они присутствовали на церемонии открытия, сотрудники Международного союза биатлонистов отметили, что это самый представительный турнир за всю историю проведения чемпионатов Европы.



Если говорить об иностранных болельщиках, то больше всего сюда приехало россиян. Им удобно долететь до Беларусии, и они чувствуют тут себя как дома. Ну а белорусские зрители за российских спортсменов на чемпионате Европы будут болеть не меньше, чем за своих», — цитирует Цибульского ТАСС.

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