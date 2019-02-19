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Губерниев не будет комментировать чемпионат Европы по биатлону

Фото: РИА Новости
Губерниев не будет комментировать чемпионат Европы по биатлону
Другие / Биатлон

Дмитрий Губерниев не будет комментировать гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону, который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 20 по 24 февраля. На телеканале «Матч ТВ» эта функция была возложена на Леонида Народицкого.

Губерниев во время соревнований в Беларуси будет работать на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который стартует в Зеефельде (Австрия) 20 февраля.

В программу чемпионата Европы включены: индивидуальные гонки, синглмикст, смешанная эстафеты, спринты и гонки преследования.

В заявку мужской сборной России вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков, Семён Сучилов.

В женскую команду включены: Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.

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