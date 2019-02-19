Трефилов перенёс операцию на сердце

Главный тренер женской сборной России и гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов сегодня, 19 февраля, перенёс в Краснодаре операцию на сердце.



«Операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии. Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние, по их словам, стабильное. Впереди у Евгения Васильевича – восстановление и возвращение к работе. После таких операций люди полностью возвращаются к прежней жизни без каких-либо ограничений. Нам всем остаётся мысленно направить от каждого чуточку позитива и доброй энергии в адрес Трефилова. Также я прошу всех сочувствующих и представителей СМИ не беспокоить Евгения Васильевича и членов его семьи звонками», — цитирует генерального директора «Кубани» Сергея Вальтера официальная страница клуба в «Фейсбуке».

5 февраля стало известно, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка ЕГФ с французским «Безансоном» 3 февраля. Операция была назначена на 7 февраля, но затем по решению врачей была перенесена на более поздний срок.