Драчёв: Вьюхин талантливый, но по отборам на прошёл!

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в своём «инстаграме» сообщил, что Андрей Вьюхин не войдёт в состав сборной России на юниорский чемпионат Европы по биатлону.

Один из пользователей написал Драчёву: «У меня возник вопрос, есть ли шансы у Андрея Вьюхина на то, что его возьмут на ЮЧЕ? Он его заслуживает больше, чем все остальные. Очень талантливый парень». Глава СБР ответил: «Согласен, что талантливый! Но по отборам не прошёл!».

Сегодня, 19 февраля, 19-летний Вьюхин принял участие в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России в Тюмени. Он занял 15-е место, допустив 4 промаха. Победителю гонки Петру Пащенко Вьюхин проиграл 1.29,7. Вторым в спринте стал Игорь Малиновский, третьим — Алексей Корнев.