Скардино: болельщики говорили нам с Домрачевой, чтобы мы возвращались

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Надежда Скардино, завершившая карьеру в 2018 году, призналась, что болельщики просят её и Дарью Домрачеву возобновить выступления. Накануне Скардино выиграла масс-старт на «Гонке легенд» в Раубичах, а также победила в смешанной эстафете вместе с Сергеем Новиковым.



«Многие болельщики подходили к нам с Дашей Домрачевой и говорили, чтобы мы возвращались. Это слышать и забавно, и немного грустно. Каждому спортсмену грустно заканчивать карьеру. Но я бы назвала этот день грустным праздником на отличной ноте. Тем более что нам устроили такие прекрасные проводы.



У меня появилось намного больше времени на себя. Если мне хочется поехать в путешествие, я еду. Если хочется не просыпаться рано утром, я не просыпаюсь. Наконец могу много времени проводить со своими родными. Наверное, это главное, почему всё-таки закончила карьеру», — цитирует Скардино Tut.

Скардино: в Раубичах отличный праздник, поддержка зрителей помогла победить