Глазырина: бегаю на старых лыжах, приобретать инвентарь мне не на что

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина сообщила, что в спринте на шестом этапе Кубка России в Тюмени она выступала вне конкурса, поэтому её имени нет в официальном протоколе. Спортсменка, отбывшая дисквалификацию за допинг, заняла 10-е место.

«Я бежала гонку вне конкурса, соответственно, моего имени нет в протоколе соревнований. Дело в том, что у меня пока ещё официально не оформлен переход из Екатеринбурга в Красноярск, за который я планирую выступать в дальнейшем. Переходить в другой регион я не планировала, но так сложились жизненные обстоятельства. Соответственно сейчас первостепенная задача сводится к тому, чтобы утрясти все необходимые формальности, связанные с выходом из дисквалификации и оформлением перехода, но как долго это может продлиться, я не знаю.

Возможно, процесс можно было бы как-то ускорить, если бы СБР был в этом заинтересован, но, как понимаю, большой заинтересованности в этом ни у кого нет. В Тюмень я приехала по собственной инициативе, оплачиваю эту поездку сама, бегаю на старых и уже не слишком годных для соревнований лыжах, поскольку приобретать инвентарь мне просто не на что", — цитирует Глазырину «РИА Новости».

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.

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