137 украинских спортсменов покинули страну за 24 года

За годы независимости (в период с 1993 по 2017 год) за другие страны начали выступать 137 украинских спортсменов, сообщает интернет-издание «Украинские национальные новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства молодёжи и спорта Украины.



По данным ведомства, больше всего спортсменов выехало в Россию — 47, Азербайджан — 25 и США — 12.



Кроме того украинские спортсмены за 24 года выехали в Турцию и Беларусь — по 6, Германию и Израиль — по 4, Португалию и Узбекистан — по 3, во Францию, Италию, Болгарию, Грузию, Казахстан, Австралию — по 2, а также по одному спортсмену выехало в Японию, Словению, Хорватию, Австрию, Швецию, Словакию, Испанию, Канаду, Аргентину, Латвию, Англию, Египет и Катар.

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