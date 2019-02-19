Маковеев: Логинов и Гараничев заслужили поездку на чемпионат мира по биатлону

Восьмикратный чемпион России Андрей Маковеев рассказал, чего ожидает от сборной России по биатлону на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Сколько человек надо брать на чемпионат мира? Столько, сколько побегут. Там ограниченное число участников. Больше шести-семи в принципе не поедут. Их невозможно везти, потому что они не будут заявлены. Нужно до начала чемпиона понимать, кто какие дистанции бежит. И, соответственно, от этого отталкиваться. По итогам североамериканских этапов Кубка мира поездку на чемпионат мира заслужили Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Был бы рад, если бы мужская команда смогла взять медаль в эстафете и ещё две медали в личных гонках. Это самый оптимистичный вариант. Для женщин – менее оптимистичный. Одна-две медали от них – тоже хорошо.

Гараничев – вполне боеспособный, но это биатлон – могут и другие ребята хорошо подойти к чемпионату мира и реализоваться. Не будем молиться на одного Логинова. У нас достаточно сильная мужская команда. Нужно грамотно подвести ребят и дать им возможность целенаправленно подготовиться к тем стартам и дистанциям, на которые у них хватит сил», – цитирует Маковеева «Спорт день за днём».