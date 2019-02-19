Ласицкене станет членом комитета спортсменов РУСАДА

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене согласилась войти в состав комитета спортсменов РУСАДА, сообщила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая.



«Мы давно планировали создать комитет спортсменов, и эту идею поддержали аудиторы ВАДА во время своего последнего визита в Москву. Этот комитет в ближайшее время будет сформирован. Могу сказать, что согласие о своей работе в нём дала наша замечательная легкоатлетка Мария Ласицкене.

Членами комитета спортсменов РУСАДА могут стать действующие или завершившие карьеру атлеты с сильной антидопинговой позицией, которые являются живым примером для остальных. Это люди, которые показали, что спортивные достижения возможны без допинга, это атлеты, которые активно продвигают ценности чистого спорта в своих социальных сетях. Им предстоит выступать в качестве послов чистых спортсменов и РУСАДА, участвовать в информационно-образовательных антидопинговых мероприятиях и даже придумывать новые форматы», — цитирует Пахноцкую ТАСС.