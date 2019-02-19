IAAF раскрыла имена специалистов, которые выступят на суде по делу Семени

В Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу южноафриканской бегуньи Кастер Семени против Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает Inside the Games.



Напомним, ранее сообщалось, что IAAF решила ввести правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой организации, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона. Из-за возможного введения этого правила Семеня подала иск в CAS.



IAAF в заявлении, касающемся слушаний в CAS, раскрыла имена специалистов, которые выступят в процессе на стороне организации. Адвокаты Семени обвинили IAAF в нарушении правил о сохранении конфиденциальности и попытке повлиять на общественное мнение.



В число экспертов вошли Анжелика Линден Хиршберг, профессор акушерства и гинекологии из Швеции, Дэвид Хандельсман, профессор репродуктивной эндокринологии и андрологии в Сиднее, Дориан Ламбелет Коулман, профессор права в юридической школе Дьюка в США.



Адвокаты Семени в ответ на заявление IAAF объявили имена экспертов, которые будут защищать их клиентку. В число экспертов помимо прочих вошли профессор Эрик Вилайн, специалист по генетике и эксперт МОК, и доктор Алун Уильямс, специализирующийся на генетических различиях и их влиянии на производительность в спорте.

IAAF не будет настаивать, что бегунья Семеня — мужчина, считающий себя женщиной