Малиновский: сезон у меня очень-очень плохой. Нужна была другая подготовка

Российский биатлонист Игорь Малиновский прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России. Спортсмен занял второе место, победу одержал Пётр Пащенко.



«По 10-балльной шкале оценю самочувствие на троечку. Ещё и с большим таким минусом. Сезон у меня очень-очень плохой. Я с лёта не могу почувствовать себя в кондициях, какие были год назад. Возможно, подготовка оказалась не для меня, судя по моему организму. Нужна была другая – более жёсткая.



Ходом недоволен. Как и на протяжении всего сезона. А вот стрельбой в спринте доволен. Я справляюсь на огневых рубежах во многих гонках. Тем более в Тюмени были отличные условия, никакого ветра», – приводит слова Малиновского издание «Тюменская арена».

Пащенко выиграл спринт на 6-м этапе Кубка России по биатлону, Малиновский — 2-й