К. Резцова: чувствуется какая-то вялость, не удаётся резкие движения делать

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка России в Тюмени. Спортсменка стала второй.



«Недовольна гонкой в целом. Во-первых, стрельбой стоя. В последние дни и на контрольных тренировках она у меня не получалась, было некомфортно. Какая-то неуверенность, что ли. Во время спринта не было ветра, так что на рубеже свои ошибки допустила.



Но ещё больше я, наверное, недовольна мышечным состоянием. Силы есть, могу мощно толкаться. Но что вчера я чувствовала, что сегодня: какая-то вялость, не удаётся резкие движения делать.



На заключительном круге в последние подъёмы надо было попрыгать побыстрее и почаще, а я не могу делать затяжные толчки. Из-за этого не смогла отбить нужные секундочки», – цитирует Резцову «Тюменская арена».

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