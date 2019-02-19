Победы Скардино, Новикова и Дериземли — в обзоре Гонки легенд

18 февраля в белорусском спортивном центре «Раубичи» прошла Гонка легенд. В соревнованиях приняли участие знаменитые биатлонисты Сергей Чепиков, Анна Богалий, Уле-Эйнар Бьорндален, Надежда Скардино и многие другие.

Белорусы Надежда Скардино и Сергей Новиков выиграли смешанную эстафету, украинец Андрей Дериземля — мужской масс-старт, Скардино — женский масс-старт.

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«Идея зародилась после Олимпийский игр в Сочи и другого события, когда я решила провести праздник настоящего биатлона для своих болельщиков. Это был так называемый городской

биатлон, который проходил в центре Минска в Парке Горького, где наши болельщики смогли принять участие в биатлонных состязаниях. После этого дня стало понятно, что у наших зрителей существует недостаток живого реального биатлона.

У нас вместе родилась такая идея — сделать праздник большого биатлона. Именно я настояла, что это будет праздник легенд. Получилось здорово и необычно. В первую очередь это, конечно, праздник для спортсменов, уже завершивших карьеру, чтобы всем встретиться, повидаться и вновь почувствовать какой-то соревновательный азарт. Здорово!» — сказала одна из организаторов Гонки легенд белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.