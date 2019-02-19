Загорски и Гурейро выиграли финал Кубка России в танцах на льду

Дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро занял первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России в Великом Новгороде.

По сумме ритм-танца и произвольного танца Загорски и Гурейро набрали 195,02 балла. Второе место заняли Бетина Попова и Сергей Морозов (182,22 балла), третье — Аннабель Морозова и Андрей Багин (180,01).

Загорски и Гурейро стали трёхкратными победителями финала Кубка России.

Финал Кубка России

Танцы на льду. Итоговое положение



1. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 195,02 балла

2. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 182,22

3. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 180,01

4. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 153,52

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 133,94

6. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 131,23

7. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 131,02

8. Влада Чашникова – Захар Черезов – 117,71