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Вяльбе призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в сборной России

Вяльбе призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в сборной России
Другие / Лыжный спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед чемпионатом мира в Зеефельде призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в российской команде.

«В российской команде допинг не принимался, мы выиграли все суды. Эту главу поставьте на полку и давайте начнём всё с чистого листа. Если вы хоть немного уважаете спортсменов, то этот вопрос надо закрыть», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт с 20 февраля по 3 марта. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.

По причине допинговых разбирательств чемпионы мира Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, олимпийский чемпион Александр Легков и ряд других ведущих российских лыжников были вынуждены пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане. Все обвинения с российских спортсменов были сняты.

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