Вяльбе призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед чемпионатом мира в Зеефельде призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в российской команде.



«В российской команде допинг не принимался, мы выиграли все суды. Эту главу поставьте на полку и давайте начнём всё с чистого листа. Если вы хоть немного уважаете спортсменов, то этот вопрос надо закрыть», — приводит слова Вяльбе ТАСС.



Чемпионат мира пройдёт с 20 февраля по 3 марта. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.



По причине допинговых разбирательств чемпионы мира Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, олимпийский чемпион Александр Легков и ряд других ведущих российских лыжников были вынуждены пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане. Все обвинения с российских спортсменов были сняты.

Вяльбе: российские лыжники полностью выполнили план подготовки к чемпионату мира